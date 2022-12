Razend populaire Bocca geopend in Kortrijk: “We bedienen extra snel, aan een pasta per seconde”

Kortrijk/Brugge/GentBocca, al jaren een begrip in Brugge en Gent, heeft een pastabar geopend nabij de Grote Markt in Kortrijk. “We geloven in de grootste studentenstad van West-Vlaanderen. We laten daarom nu ook Kortrijk kennismaken met onze in kwaliteit niet te overtreffen pasta, alles is zelfgemaakt en dagvers”, verzekeren zaakvoerders Merlijn Mestdagh (31) en Abri Dewyspelaere (33) uit Brugge.