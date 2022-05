Rapper Qwisto brengt nieuw album Peper & Zot uit: “We houden het luchtig en komisch, er is al genoeg miserie in de wereld”

KortrijkRapper Qwisto heeft Peper & Zot uit. De Kortrijkzaan promoot zijn eerste album tijdens ‘danst!’. Qwisto zit tijdens die tour langs zeven jeugdhuizen in het voorprogramma van rapper Kleine Sanders uit Oostende. “Mijn eerste album slaat meteen aan. Het is in een week tijd al ruim 10.000 keer beluisterd op Spotify. En na 24 uur stond het op 1 in de Spotify-playlist Oprecht, met de beste Belgische hip-hop in het Nederlands en Vlaams”, vertelt Qwisto.

Peper & Zot is een vette knipoog naar het werk van Nicky Deschuymere (33) alias Qwisto. De rapper is namelijk chef-kok in tearoom en restaurant Mano in De Haan. Hij dook voor zijn eerste album de studio in met producer en muzikale duizendpoot Ruben ‘Woebn’ Vanden Abeele uit Knokke. Het leverde acht nummers op, zoals Cara en Chef-Kok-Man. Het nummer Fakka is gemaakt met rapper Kleine Sanders. “Ik ben grofgebekt en mijn teksten zijn soms ook licht pornografisch, maar het is vooral komisch bedoeld. Ik hou het liever luchtig, want er wordt al genoeg over miserie gerapt. Het leven is al serieus genoeg om het ook in de muziek serieus te houden”, zegt Qwisto. “Het klikte meteen omdat we allebei muziek ademen. Ik waardeer ook de oprechtheid van Qwisto. Hij zegt altijd wat hij denkt. We kennen elkaars sterktes”, vertelt Woebn.

Quote De rust tijdens de coronacri­sis was een zegen om creatief bezig te kunnen zijn, maar het is nu tijd om ons publiek weer live te entertai­nen Qwisto

Ze hadden tijdens de coronacrisis veel tijd om in de studio te zitten. Maar nu is het tijd om uit te breken. Met een tour langs zeven jeugdhuizen, in het voorprogramma van rapper Kleine Sanders. Er wordt opgetreden in Comma in Brugge op 13 mei, Paravang in Middelkerke op 27 mei, Den Uitvlucht in Waregem op 28 mei, De Verlichte Geest in Roeselare op 18 juni, tijdens het kermisweekend in Snellegem op 25 juni, in De Bukowski Bar in Staden op 9 juni en in ’t Scharnier in Oudenburg op 16 juli. “De rust tijdens de coronacrisis was een zegen om creatief bezig te kunnen zijn, maar het is nu tijd om ons publiek weer live te entertainen. We komen heel graag weer uit ons kot. Boek ons. Ga naar onze shows kijken. Want we verdienden door corona lang niets.”

Gevoelige kant

Qwisto blijft muziek maken. “Ik ben nog lang niet uitgezongen. Er zitten nog tal van ideeën in mijn hoofd. Zo heb ik ook een gevoelige kant, waarover ik meer nummers wil brengen. Het album Peper & Zot heeft al één zo’n nummer ook, over een jongetje die opgroeide tussen drugsverslaafde ouders. Zo zien de mensen ook eens een andere kant van mij. Want er zit nog veel meer in mij. En ik heb met Woebn nu een topproducer, waar het altijd prima mee werken is.”

Kaarten voor de tour ‘danst!’ kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Meer info staat op de Instagrampagina van rapper Kleine Sanders of producer Woebn. Het album Peper & Zot van Qwisto beluisteren kan op Spotify. Je kan ook clips bekijken, afgelopen vrijdag nog werd die van het nummer Chef-Kok-Man gelanceerd, op het officiële YouTube-kanaal Qwisto Official.