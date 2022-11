Rallypiloot geflitst aan 88 kilometer per uur buiten het parcours: rijbewijs ingetrokken

Tijdens de rally 6 Uren van Kortrijk hield de politiezone Vlas het hele weekend snelheidscontroles op de invalswegen. Ze deden dat in de Moeskroensesteenweg en de Lauwsestraat in Aalbeke, de Markebekestraat in Marke en langs de Doorniksesteenweg en Marksesteenweg in Kortrijk. In totaal werden 4.508 voertuigen gecontroleerd, 487 daarvan reden te snel. Dat komt neer op een percentage van 10,8 procent. Eén rallypiloot dacht wellicht dat hij in de Doorniksesteenweg in Kortrijk nog altijd op het parcours aan het racen was. Hij werd zondag geflitst aan 88 kilometer per uur waar de maximumsnelheid 50 is. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Dat betekende ook meteen het einde van zijn 6 Uren van Kortrijk. Daarnaast moest de politie 59 voertuigen takelen om de service zones vrij te maken voor de rallyteams. Verder werden ook nog een vijftal foutparkeerders geverbaliseerd omdat ze op het voetpad of op het fietspad geparkeerd stonden aan het stadhuis en in de Gentsestraat.