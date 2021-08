Radja Nainggolan zet Kortrijkse chauffeurdienst Get Driven in: “Hij blijft klant, ook wanneer hij rijbewijs terugkrijgt”

Kortrijk/AntwerpenGewezen Rode Duivel Radja Nainggolan (33) zit niet stil, sinds het kwijtspelen van zijn rijbewijs na een te snelle en dronken rit in Antwerpen. De sterspeler van Royal Antwerp F.C. schakelt nu de Kortrijkse chauffeurdienst Get Driven in, om hem te laten rondrijden. “Hij beseft dat alcohol in het verkeer niet kan”, zegt Gunther Ghysels (29) van Get Driven.

Nainggolan liet zich afgelopen weekend volgens zijn advocaat Omar Souidi onderdompelen ‘in een warm nostalgisch bad, omringd door vrienden van weleer’. Radja Nainggolan scheurde nadien in de nacht van zaterdag op zondag tegen meer dan honderd kilometer per uur over de Antwerpse Scheldekaaien. De sterspeler werd onderschept door een politiepatrouille en legde ook een ademtest af, waarbij hij net boven de toegestane limiet bleek te zitten. Gevolg: Il Ninja is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt, voor overdreven snelheid en geïntoxiceerd rijden. De voetballer schakelt nu Get Driven in. Die dienst verhuurt chauffeurs om met de auto van de klant zelf te rijden.

Bosuil

Get Driven-zaakvoerder Gunther Ghysels kent advocaat Omar Souidi en de Belgische manager van Radja Nainggolan goed. Zo ging de bal aan het rollen. Radja wordt nu in zijn eigen wagen, naar verluidt een Mercedes, rondgereden. “Een chauffeur rijdt hem vooral naar de Bosuil, waar Antwerp traint. Ik hou contact met Radja via WhatsApp. Hij is tevreden. Het is een gemak, om gebruik te kunnen maken van onze chauffeurdienst”, zegt Gunther Ghysels.

Quote Zit niet dronken achter het stuur. Die boodschap versprei­den is meer dan nodig, zeker nu het einde van de coronacri­sis in zicht is en straks alles weer opent Gunther Ghysels van Get Driven

Volledig scherm Radja Nainggolan © Photo News

Ambassadeur

Volgens de advocaat van Il Ninja zou Nainggolan nu beseffen dat hij een voorbeeldfunctie heeft. “Ook ik ben ervan overtuigd dat hij het meent. We helpen hem nu uit de nood. Maar ook nadat hij weer zijn rijbewijs heeft, zal hij van onze diensten gebruik blijven maken om, als Radja bijvoorbeeld na het seizoen iets wil drinken, hem dan altijd met een chauffeur naar huis te brengen. Hij wil samen met ons, als een soort ambassadeur van Get Driven, een positieve boodschap naar buiten brengen. Zit niet dronken achter het stuur. Don’t drink and drive.”

“Die boodschap verspreiden is meer dan nodig, zeker nu het einde van de coronacrisis in zicht is en straks alles weer opent”, zegt Gunther Ghysels. “Get Driven is trouwens bekend in de voetbalwereld. Zo brengen we graag sponsors, die iets gedronken hebben in de loge van hun club, met een chauffeur veilig naar huis in hun eigen wagen. Het loopt prima.”

600 chauffeurs

Get Driven werd in 2015 opgericht. De dienst zet ondertussen 600 chauffeurs in en heeft meer dan 6.000 klanten. “We hebben door corona een zeer moeilijk jaar achter de rug, maar nu kijken we weer naar de toekomst. Zo heeft Get Driven ondertussen ook een zetel in Berlijn en Londen. We willen onze privéchauffeurdienst daar tegen eind dit jaar uitrollen. Het zijn twee grote landen, Duitsland en Engeland. We gaan werk genoeg hebben om ook daar voet aan wal te kunnen zetten”, besluit Gunther Ghysels.

LEES OOK: