PVDA wil gratis tampons en maandverband in alle secundaire scholen in Kortrijk

Ruim 200 jaar oud historisch huis wordt leer- en leefgemeen­schap POER: “We bieden alterna­tief in snel groeiend Heule”

Een mens wordt vrolijk van de bedrijvigheid in een uit 1802 daterend woonhuis met beschermde voorgevel in het centrum van Heule. Het wordt met hulp van vele vrijwilligers en gulle schenkers ingericht als de nieuwe leer- en leefgemeenschap POER. “We hebben geen vakantie gehad, we zijn de zotjes die het – met volle goesting - gratis doen”, zegt coördinator Jeska Verthé (34).