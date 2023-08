PVDA wil gratis tampons en maandverband in alle secundaire scholen in Kortrijk: “Er zijn er net al 16.000 beschikbaar gesteld”

Frédérique (42) opent speciaal­zaak in suikeront­ha­ring en huidverbe­te­ring Skinz: “Mensen helpen maakt me gelukkig”

Frédérique Stock ruilt haar te klein geworden schoonheidsinstituut LoungeSpa in de Wijngaardstraat in voor het nieuwe en ruimere Skinz in de Leiestraat. “Het is een pand met veel potentieel, op een commercieel interessante locatie met veel passage. Het is echt mijn ding”, zegt Frédérique.