PVDA voert actie voor behoud wekelijkse ophaling huisvuil

Kortrijk N-VA wil neutrali­teit in PTI in Kortrijk: “Hoofddoek dragen niet wenselijk, al blijven we pluralisti­sche school wel steunen”

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen gaat niet in op een vraag van N-VA om het gebruik van religieuze, politieke en filosofische symbolen te verbieden in het provinciaal technisch instituut (PTI) in Kortrijk. Dat blijkt uit het antwoord van de deputatie op een vraag van Johan De Poorter (N-VA), tijdens de provincieraad van dinsdag 22 november. Daar is De Poorter niet blij mee.

23 november