PVDA houdt in Kortrijk actie tegen dure energiefacturen

Marke/Kuurne Politie­rech­ter verklaart automobi­lis­te rij-ongeschikt na botsing met 2,14 promille: “Herstel, maar nog niet genoeg.”

Een 32-jarige vrouw uit Kuurne mag de komende zes maanden niet meer met de auto rijden. De politierechter verklaarde haar rij-ongeschikt door een alcoholprobleem. Na een ongeval in Marke (Kortrijk) had ze 2,14 promille alcohol in het bloed.

22 september