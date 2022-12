Profrenster Shari Bossuyt ‘international Spur of the year’, gewezen olympiër en topzwemster Fanny Lecluyse krijgt ‘lifetime achievement’

De uitreiking vond vrijdagavond 9 december plaats, in stadshal Depart op het Nelson Mandelaplein. 850 aanwezigen zagen hoe Shari Bossuyt de award voor ‘international Spur of the year 2022’ won. De profrenster uit Bellegem beleefde een fenomenaal seizoen. Zo veroverde Shari Bossuyt midden oktober samen met Lotte Kopecky de wereldtitel op het WK baanwielrennen in de ploegkoers.

De andere winnaars zijn gewezen olympiër en topzwemster Fanny Lecluyse met een ‘Spurs lifetime achievement’, een initiatief van KV Kortrijk om tijdens de wedstrijd tegen Westerlo 200 Oekraïnse vluchtelingen te ontvangen met een ‘Social Spur of the year 2022’, Balti Unified Netbal met ‘G-Spur of the year 2022’ en Europees kampioene kickbox/Muay Thai U18 Axana Depypere als ‘Spur of the year 2022’.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Alle winnaars samen, op het podium in stadshal Depart in Kortrijk © Siegfried Photography

“Dank aan sportschepen Wouter Allijns om onze Spurs-werking te doen groeien. De toekomst voor Kortrijk als sportstad is verzekerd”, liet minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) op Facebook weten. Van Quickenborne was van plan om naar de awardshow in Depart af te zakken, maar zag zich verhinderd omdat hij weer onder verhoogde beveiliging staat na een nieuwe dreiging vanuit het drugsmilieu.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.