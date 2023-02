Probeerde man (30) vrouw in ondergrondse garage te verkrachten? Somaliër riskeert vier jaar cel

KortrijkEen 30-jarige Somaliër drong vorig jaar binnen in een auto in de ondergrondse parkeergarage op het Schouwburgplein in Kortrijk. Op dat moment lag een dame er even te slapen tijdens een nachtje uit. Volgens de vrouw nam hij haar gsm mee en probeerde hij haar ook te verkrachten. “Daar is geen enkel bewijs voor”, stelt zijn advocaat.

Het slachtoffer was op 21 juli vorig jaar samen met haar partner en enkele vrienden ‘s nachts op stap in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. Terwijl haar partner en vrienden nog verder gingen feesten, ging zij rond 5 uur al slapen in haar auto. Die stond geparkeerd in de ondergrondse parkeergarage van het Schouwburgplein. De beklaagde had dat gezien en volgde haar tot aan haar auto. Toen haar vriendinnen terug vertrokken waren, trok hij het portier open. “Met een mes in zijn handen zei hij: ‘I will kill you’.” Pleit de advocaat van het slachtoffer. “Daarna stapte hij in de auto, griste haar gsm en enkele armbandjes mee. Op een bepaald moment ging hij op haar liggen en voelde ze zijn geslachtsdeel. Zij heeft zich meteen in alle hevigheid verzet en heeft hem geslagen en geschopt tot hij weg was.” Op camerabeelden is te zien hoe de man tijdens zijn vlucht zijn broek moest optrekken die tot onder zijn onderbroek was gezakt. Het slachtoffer bleef nadien één uur in haar auto zitten vooraleer ze durfde uitstappen en de noodknop in de ondergrondse garage indrukte.

“Op zoek naar mijn gsm”

De 30-jarige Somaliër ontkent dat hij de bedoeling had om de vrouw te verkrachten. De man had eerder die avond al kort contact gehad met de vrouw en haar partner toen ze een eerste keer een dutje ging doen. “Nadien raakte hij betrokken in een schermutseling, had hij veel gedronken en was zijn gsm kwijt”, zegt zijn advocaat. “Hij wilde aan die vrouw vragen of zij misschien zijn gsm niet hadden. Maar zij schrok en heeft hem meteen aangevallen. Hij had allerminst de intentie om die dame te verkrachten.” Op camerabeelden eerder die avond is inderdaad te zien dat de man even contact heeft met de vrouw en haar partner. “Daarop is ook te zien hoe hij haar tot twee keer toe in haar achterwerk knijpt”, zegt de advocaat van het slachtoffer. “Hij had ook al andere meisjes aangesproken, dit is een seksueel roofdier. Wat hij zegt over zijn gsm is natuurlijk quatsch.”

De man vluchtte samen met zijn vrouw en kinderen uit Somalië en kwam in 2014 in Duitsland terecht. De asielaanvraag van zijn echtgenote en kinderen werd in Duitsland aanvaard, de zijne niet. In 2021 kwam hij naar België om ook hier asiel aan te vragen, dat ondertussen werd afgewezen. Hij riskeert een gevangenisstraf van 4 jaar. Vonnis op 29 maart.

