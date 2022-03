Primeur voor Vlaanderen: speel digitaal Hado trefbal in Kortrijk: “Eerste fysieke e-sport met AR-bril”

KortrijkTrefbal is een populair spelletje tijdens de gymles. Binnenkort is er ook een digitale versie, te spelen in het Textielhuis in Kortrijk. Waarbij je niet met een echte bal, maar met digitale energieballen gooit. De technosport Hado komt overgewaaid uit Japan en is nieuw in Vlaanderen.

Hado is in Europa onder meer al populair in Nederland, maar in België is het nieuw. “Hado is in Japan ontwikkeld, wij zijn nu de exclusieve verdeler voor België”, stelt Bert Waltniel van Gamified. Spelers gebruiken een augmented reality-bril, die een digitale laag over de werkelijkheid legt. Wie het speelt, werpt met een computertje op de arm energieballen naar de tegenstanders of trekt schilden op, om ballen van het andere team af te weren. Je speelt het in principe met twee teams van telkens drie spelers.

Quote Onze sport­dienst zal in samenwer­king met Gamified een lessen­reeks Hado voor kinderen aanbieden schepen Wouter Allijns

“We openen in het Textielhuis in de Rijselsestraat de eerste Hado-speelzaal met bar in Vlaanderen”, vertelt Bert Waltniel. “Hado is ter wereld de eerste fysieke e-sport op basis van AR-technologie. De spelers lopen vrij rond met een AR-bril en bewegen veel meer dan bij traditionele VR-games. Hado verovert in sneltempo de wereld, met internationale competities en tornooien. Onze speelzaal opent op vrijdag 8 april. We hopen om tegen het najaar al een Belgisch kampioenschap te organiseren”, aldus Waltniel. “Onze sportdienst zal in samenwerking met Gamified een lessenreeks Hado voor kinderen aanbieden. Wie weet komt de eerste Hado kampioen wel uit onze stad”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Gaming ontmoetingsavond

De speelzaal bevindt zich op de benedenverdieping van het Textielhuis, waar je op grote schermen kan volgen hoe je vrienden aan het spelen zijn. De bedoeling is om de Hado-speelzaal elke dag van 8 tot 22 uur te openen, op zondag is dat tot 19 uur. Maar er is meer. Zo is er elke donderdagavond vanaf 18 uur een UNWRAP-webcafé. Dat is een soort speelse ontmoetingsavond voor al wie van gaming houdt. Om die ontmoetingsavond maximaal in te vullen, lopen er ook gesprekken met Digital Arts & Entertainment, de bekroonde game-opleiding van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest). De uitbating van de speelzaal en het UNWRAP-café wordt verzorgd door Festor. Dat is een jong eventbureau van Oole en Tiest Ryckoort. Je kan ook voor private evenementen in het Textielhuis bij Festor aankloppen.

Volledig scherm Het project werd woensdagavond in het Textielhuis voorgesteld © Alex Wyseur

Het Textielhuis werd in 2019 gekocht door Leiedal. Die streekontwikkelaar sloeg voor de invulling de handen in elkaar met start-upcampus Hangar K. Met als doel om in het Textielhuis op gaming, AR, VR en andere creatieve technologieën gerichte start-ups te verwelkomen. Er is op de bovenverdiepingen van het Textielhuis plaats voor zo’n dertig start-ups. “Zo geven we zuurstof aan innoverende ondernemers in onze stadskern”, zegt voorzitter Wout Maddens van Leiedal. “Starters kunnen aan een aantrekkelijke prijs een stekje bemachtigen in het Textielhuis. We voorzien een snelle en energiezuinige glasvezelverbinding, in samenwerking met het Zweedse VX-fiber. Wat voor een unieke combo zorgt: gamen, werken en innoveren in het historische kader van het Textielhuis”, vult voorzitter Arne Vandendriessche van Hangar K aan.

15 euro

Een spel Hado reserveren kan vanaf maandag 4 april. Dan wordt op de site van Gamified een ‘booking tool’ geactiveerd. Een spel Hado kost 15 euro per persoon, voor een uur. “Je kan Hado ook op verplaatsing spelen, zoals in een bedrijf. Het enige wat je nodig hebt is een vrije ruimte van 6 op 10 meter, met een minimale hoogte van 2,5 meter. Je kan ook tegen een team op afstand spelen, zoals bijvoorbeeld een spel Kortrijk tegen Amsterdam, de mogelijkheden zijn enorm”, besluit Bert Waltniel.