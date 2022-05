Premier De Croo op herdenking gesneuvelde Kortrijkse parachutisten: “Oorlogszucht slaat opnieuw toe in Europa”

De laatste duif werd gelost door premier De Croo. Het gevoel was dubbel, door de huidige oorlog in Oekraïne. “De oorlogszucht slaat opnieuw toe in Europa. Het leed en de ontreddering zijn immens groot in Oekraïne, een land dat wordt aangevallen door een megalomane grootmacht”, speechte De Croo. “Maar we zien ook strijdbaarheid in Oekraïne. En een vaste wil om er hun grondgebied, hun land en hun volk te verdedigen.” De plechtigheid werd opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Navy.