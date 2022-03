Potje op het vuur raakt oververhit, bewoonster bevangen door rook

De alarmmelding liep binnen rond 21.30 uur. Bij aankomst stelden de blussers vast dat in een flat op de tweede verdieping een potje op het vuur oververhit was geraakt. Naar verluidt gebeurde dat toen de bewoonster in slaap was gevallen. Er ontstond rook en die activeerde een rookmelder. Daardoor kon snel alarm geslagen worden. De brandweer was snel ter plaatse en hoefde zelfs niet te blussen. De flat verluchten door de ramen een tijdlang wijd open te zetten, volstond om de rook te verdrijven. Omdat de bewoonster wat bevangen was geraakt, snelde ook nog een medisch team ter plekke, om haar wat zuurstof toe te dienen. Het incident veroorzaakte geen noemenswaardige schade in de flat maar ontlokte wel verwonderde blikken bij de terrasjesgangers in de buurt.