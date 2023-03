Postpunkband The Wild Classic Ensemble strikt Lee Ranaldo (Sonic Youth) voor uniek project ‘Hell Gate’: “Verkeerde noten spelen bestaat niet”

In Wilde Westen in Kortrijk staat vanavond een bijzonder concert gepland. De band The Wild Classic Ensemble, samengesteld uit mensen met een beperking, komt er samen met Amerikaans gitarist Lee Ranaldo hun project ‘Hell Gate’ voorstellen.

The Wild Classic Ensemble is een experimentele rockgroep die in 2007 werd opgericht. Aanvankelijk gestart als een workshop groeide uit tot een heuse band die in 2008 in Kortrijk voor het eerst op het podium klom. Het unieke aan deze postpunkband is dat de leden allemaal mensen zijn met een beperking. Al vlug volgde een eerste album. De band was al te zien in heel wat Europese steden en binnenkort zal dat opnieuw het geval zijn, na het uitbrengen van ‘Hell Gate’, hun 4de album. De groep kreeg daarvoor de medewerking van niemand minder dan de Amerikaanse gitarist, componist en kunstenaar Lee Ranaldo.

Johan Tahon

Ranaldo stond - samen met Thurston Moore, die maandag toevallig nog te zien was in De Zwerver in Leffinge, en Kim Gordon, die dan weer deze zomer een passage maakt op het Cactusfestival in Brugge - aan de wieg van de legendarische noise rockband Sonic Youth. Samen met Ranaldo doken de leden van The Wild Classic Ensemble twee dagen het atelier van kunstenaar Johan Tahon in om te improviseren en dat resulteerde in het videokunstwerk ‘Hell Gate’. “De band doet me denken aan de begindagen van Sonic Youth, we stonden toen open voor alles en probeerden elk idee we hadden uit tijdens de repetities. Verkeerde noten spelen bestond toen niet voor ons en in deze groep is dat ook echt zo”, aldus Ranaldo in de video ‘Hell Gate’.

Chemisch Circus

Op 17 februari werd het album van het project uitgebracht en vanavond komt de band dat live voorstellen in Wilde Westen. De video ‘Hell Gate’ is trouwens gemaakt door het in Kortrijk gevestigde productiebedrijf Chemisch Circus. Voor het concert zijn nog tickets te krijgen. Zondag is de band te zien in Botanique in Brussel.

