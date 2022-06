Postbode neemt pakketjes mee naar huis: “Zat in financiële moeilijkheden”

De man werkte in 2019 voor bpost. Maar in plaats van de pakketjes die hij moest leveren, af te geven op hun bestemming, nam hij de pakketjes mee naar huis. “Op de camerabeelden was te zien hoe hij enkele pakketjes van Coolblue in zijn eigen auto stak”, zei het Openbaar Ministerie. Bij een huiszoeking vonden ze vijf verpakkingen van Coolblue. Twee spullen had hij verkocht via tweedehands.be en en de andere rechtstreeks aan een derde persoon. De man ging meteen over tot bekentenissen en zei dat hij de feiten al zo’n zes maanden pleegde. “Ik zat in financiële problemen”, zei de man tegen de rechter. “Maar een oplossing voor die problemen is het niet gebleken, het heeft mijn problemen alleen nog erger gemaakt. Ik ben een tijdje dakloos geweest en hoop zo snel mogelijk opnieuw te kunnen gaan werken. Kan ik in plaats van een celstraf geen werkstraf doen”, vroeg de man. De rechter zal zich daarover buigen. Hij riskeert een celstraf van 6 maanden met uitstel en een boete van 400 euro. Vonnis op 25 juli.