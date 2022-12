PORTRET. Wie is Sien, nieuw nationaal voorzitter van Jong CD&V: “Op àlle lijsten één jongere in top drie, voor minder ga ik niet”

voetbal eerste nationale Doelman Juliaan Laverge (Rupel Boom) kwam met de schrik (en 11 hechtingen) vrij na botsing: “De coach beslist, maar ik voel me speelklaar”

Juliaan Laverge kreeg vorig weekend voor het eerst sinds 18 september nog eens zijn kans in doel bij Rupel Boom nadat hij zijn plaats verloor aan Senne Vits. Lang duurde de terugkeer echter niet, want een kwartier ver in de wedstrijd tegen Winkel Sport kwam de 22-jarige Kortrijkzaan zwaar in botsing met tegenstander Dewaegemaeker en ploegmaat Vervoort. Die laatste liep daarbij een oogkasbreuk op, Laverge kwam er vanaf met ‘maar’ elf hechtingen. De 0-3-zege in Winkel maakte hij niet geheel bewust mee, maar komend weekend wil de goalie al te graag opnieuw deel uitmaken van basiself wanneer de Steenbakkers Jong Charleroi ontvangen.

2 december