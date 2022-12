PORTRET. Dit is Sien, nieuw nationaal voorzitter van Jong CD&V: “Op álle lijsten één jongere in top drie, voor minder ga ik niet”

Zuid-West-Vlaanderen Kerstsfeer opsnuiven, lekker wandelen of liever wat ruiger: onze weekend­tips in het zuiden van West-Vlaanderen

Nog geen plannen voor het weekend van 3 en 4 december en zin om daar verandering in te brengen? Met onze tips kan jouw weekend alvast niet meer stuk. De kerstsfeer dwarrelt stilletjes neer over Zuid-West-Vlaanderen en dat is te merken in de activiteiten. Of ben je meer fan van wat ruige sport? Of een gezellige sneukeltocht?

2 december