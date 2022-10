Poolse vrienden ongedeerd na slipper en buiteling op verkeerswisselaar in Aalbeke

Kortrijk Man neergesto­ken in wijk De Lange Munte: slachtof­fer verloor veel bloed maar stelt het relatief goed

In wijk De Lange Munte in Kortrijk is zondagavond een man neergestoken. Het slachtoffer kreeg een messteek in de hals en verloor hierbij veel bloed, maar hij is ondertussen aan de beterhand. Er is een onderzoeksrechter aangesteld, een verdachte is nog niet opgepakt.

29 september