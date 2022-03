Poolhouse zwaar beschadigd na zware brand

Hoe de brand is ontstaan, is niet helemaal duidelijk. Maar het poolhouse, een bijgebouw van een zwembad achteraan de tuin van een woning langs de Rodenburgstraat in Marke, vatte vrijdagmiddag plots vuur. De brandweer snelde massaal ter plaatse en kreeg de brand pas na een tijdje onder controle. Door de brand was een hevige rookwolk boven Marke te zien. De tweede al van de dag na de hevige brand in het gebouw van de UGent in de Graaf Karel de Goedelaan vrijdagvoormiddag. Niemand raakte gewond. Het poolhouse raakte zwaar beschadigd.