Pommeline opent eerste West-Vlaamse vestiging van Cirusso Art in Kortrijk: “We werken enkel met de beste artiesten”

Kortrijk IN BEELD: 20 patiënten geëvacu­eerd bij brandoefe­ning in ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk

In ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk is maandagavond brand uitgebroken op de tweede verdieping. Gelukkig was het maar een oefening waar zowel brandweer als politie aan deelnamen.

23 mei