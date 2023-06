Pommelien Thijs signeert in Standaard Boekhandel: “Hoelang we op voorhand hier zijn komen wachten? Vier uur...”

Zangeres Pommelien Thijs signeert op dit moment in Standaard Boekhandel in shopping centrum Ring Kortrijk haar debuutalbum Per Ongeluk. De grootste fans, die stonden vier uur op voorhand al vooraan in de rij te trappelen.