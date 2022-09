Politiezone Vlas verwelkomt twee nieuwe medewerkers en straks allicht nog eens vijf keer zoveel

Bjorn Verthé (45) heeft er al een mooie carrière opzitten bij de politie, hij werkte 23 jaar in verschillende functies bij de politiezone Gavers. “Teamchef worden van de wijkwerking was een droom van me maar helaas is die functie in de zone ingenomen. Bij de zone Vlas was er wel die opportuniteit, ik heb dus niet lang getwijfeld.” De andere nieuwe medewerker, D. Struyve - hij ziet z’n voornaam liever niet in de krant omwille van privacyredenen - is 28 en werkte vijf jaar in de privésector voor hij een opleiding startte aan de politieschool in Oost-Vlaanderen. Hij gaat aan de slag bij de interventiedienst van de politiezone Vlas. “En als iedereen slaagt die nu bezig is aan de opleiding, mogen we voor het einde van het jaar nog eens tien nieuwe medewerkers verwelkomen”, zegt communicatieverantwoordelijke Thomas Detavernier. “Mooie vooruitzichten dus.”