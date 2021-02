Politie zoekt man die vrouwen betast in Kortrijks station

Aalbeke Derde dag file op E17 door grenscon­tro­les, derde dag op rij ongeval: trucker (37) rijdt in op voorligger en sterft in zijn cabine

3 februari Op de snelweg E17 in Aalbeke is woensdag iets voor 14 uur een Franse trucker om het leven gekomen bij een ongeval. De 37-jarige man reed zonder te remmen met 90 kilometer per uur in op een andere vrachtwagen die stond aan te schuiven in de file. Hij had geen schijn van kans en was op slag dood.