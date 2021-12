Politie zet nieuwe technologie in om drugskoeriers te vatten

Kortrijk Stad opent acht blokloca­ties in Groot-Kort­rijk

Er zijn in Groot-Kortrijk acht bloklocaties open. Studenten kunnen in de binnenstad naar de bibliotheek in de Leiestraat en Studio Hakudo in winkelcentrum K. Sint-Michiel is al volzet. In de deelgemeenten gaat het om OC De Wervel en het Wijkcentrum in Bellegem, OC De Troubadour in Bissegem, het OC in Marke en De Renard in Aalbeke.

15:10