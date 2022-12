Politie zet extra manschappen in op oudejaarsavond

“Oudejaarsnacht is altijd een drukke feestnacht”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “En dus zetten we ook dit jaar zoals altijd extra patrouilles in.” Vooralsnog wordt geen grote onrust verwacht. “We hopen op een feestelijke en sfeervolle oudejaarsnacht.” Het is voor het eerst sinds covid dat er opnieuw ouderwets kan gefeest worden op oudejaarsavond. In het centrum van Kortrijk brengt dat traditiegetrouw veel volk op de been in de Burgemeester Reynaertstraat. Maar er is voor het eerst sinds drie jaar ook opnieuw een oudejaarsfuif in Kortrijk Xpo. Ook vuurwerk afsteken tijdens de oudejaarsnacht mag, wensballonnen zijn dan weer verboden. En dat het mag en zal knallen in Kortrijk bewijst de enorme piek in de verkoop van de Vuurwinkel in Marke.