Politie waarschuwt voor dieven die tweewielers stelen vanop fietsendragers

Na 40 jaar weer herenbas­ket op hoogste niveau in Kortrijk, bespaar 41 euro op abonnement

Dankzij House of Talents Spurs is er na meer dan 40 jaar weer herenbasketbal op het hoogste niveau in Kortrijk. Wie voor zaterdag 15 juli een seizoensabonnement koopt, betaalt 199 euro in plaats van 240 euro. Je krijgt er naast de heren ook gratis toegang mee tot de dames A-wedstrijden.