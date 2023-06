Politie voert controles uit in Kortrijk tijdens ‘BOB-campagne’

Stunt met vlaskano bijna in vaarwater Caaap triatlon: “Gelukkig liet de scheep­vaart­po­li­tie ons door”

Danny Veys (52) uit Marke en Francis Soenen (53) uit Roeselare varen op 18 juni 131 kilometer de Leie af, in een zelfgebouwde vlaskano. Zondag kort voor 14.30 uur zag het er even penibel uit, nabij de Ronde van Vlaanderen- en Noordbrug in Kortrijk. Waar op dat moment ook net de Caaap triatlon aanvatte.