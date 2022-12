Politie vindt dief en gestolen spullen van jongeren die einde examens vieren in Kortrijkse uitgaansbuurt en zoekt eigenaars

Dinsdag schakelde een meisje van wie haar iPhone was gestolen de hulp van de politie in. Dankzij de zoekfunctie ‘Find my iPhone’ had ze de vermeende locatie van haar gsm gevonden. Dat bleek achter werfhekken aan de werken in de stationsbuurt te zijn. De politie betrad de werf en vond inderdaad de gestolen gsm terug. Op die plek bleken ook tal van andere spullen te liggen. Nazicht van de camera’s in de buurt maakte duidelijk dat een verdachte regelmatig naar die plek terugkeerde en er spullen achterliet. De man was eerder op de dag ook al eens gecontroleerd door een patrouille na verdacht gedrag maar had toen geen gestolen spullen op zak. “Wie dinsdagavond of -nacht, tijdens het vieren van het einde van de examens in ’t straatje het slachtoffer werd van de diefstal van zijn jas, parfumflesje, smartphone of bril kan mailen naar 1701@pzvlas.be”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “In de mail geeft het slachtoffer best meteen een gedetailleerde beschrijving van hetgeen hij of zij kwijt is.” De verdachte kon opgepakt worden.