Politie tikt studente onder invloed op de vingers, maar wordt even later weer betrapt

I.V. liep in het oog van de politie toen ze op 28 januari 2020 met gedoofde lichten reed. De zwaailichten en sirene die de politie opzette om haar te doen stoppen, haalden aanvankelijk niet veel uit. Maar na een klein minuutje ging de studente dan toch aan de kant. Ze bleek onder invloed van alcohol en liet 0,9 promille optekenen. Uitzonderlijk veel is dat niet, maar V. had toch beter moeten weten. Eerder die avond was ze namelijk al eens aan de kant gezet door de politie en had ze te horen gekregen dat ze omwille van haar intoxicatie niet meer met de wagen mocht rijden. “Een jeugdzonde waarvan ze veel spijt heeft”, pleitte haar advocaat. De man vroeg de rechter mild te zijn voor zijn cliënte, die nog een blanco strafblad had. V. kreeg niettemin een rijverbod van twee maanden en een boete van 800 euro.