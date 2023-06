Politie plukt Noord-Franse autodieven uit de velden, na crash met gestolen wagen: nog één man voortvluchtig

Extra alertheid naar aanleiding van een reeks autodiefstallen in de wijde regio heeft geleid tot de arrestatie van twee Noord-Fransen die op de vlucht waren geslagen. Een derde man kon ontkomen. De politie kwam de boeven op het spoor toen ze voorbij een ANPR-camera reden met een Volkswagen Golf die vorige week werd gestolen in de Oude Bellegemstraat in Zwevegem.

Hoofddoel van de inbraak in Zwevegem, vorige week woensdag, was om een auto te kunnen stelen. De daders namen echter ook nog een computer mee uit de woning waar ze de autosleutels vonden. De gestolen Volkswagen Golf en de nummerplaat die op het voertuig hing, werden onmiddellijk geseind. Toen de wagen in kwestie vrijdagnacht plots in Kortrijk uit de richting van Frankrijk een afslag nam van de E17 en zo een ANPR-camera passeerde, gaf die laatste onmiddellijk een alarmsignaal naar de dispatching van de politie.

Diefstal in Wielsbeke

“Ons vermoeden was dat de dievenbende met het gestolen voertuig op pad was om elders een nieuwe diefstal te plegen”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Dat bleek ook toen een tijdje later een andere ANPR-camera aangaf dat het voertuig via Waregem opnieuw de E17 opreed, gevolgd door een Audi A3. Die bleek net daarvoor gestolen in Wielsbeke.” Politieteams van de zones Vlas, Mira, Gavers en Midow stelden zich strategisch op en dat leverde resultaat op. De Audi A3, rond 1 uur ‘s nachts tijdens de afwezigheid van de bewoners gepikt in de Spaanderstraat in Wielsbeke, bleef op de E17 rijden in de richting van de Franse grens en kon niet onderschept worden. De Volkswagen Golf verliet echter ter hoogte van Cowboy Henk in Kortrijk de snelweg, mogelijk op weg naar een volgende autodiefstal. Zover kwam het echter niet.

Het voertuig trachtte te vluchten, nam het rondpunt aan de Q8 in Zwevegem aan de linkerkant maar crashte uiteinde­lijk. Verder rijden was niet meer mogelijk en dus sloegen de verdachten te voet op de vlucht Thomas Detavernier, woordvoerder politiezone Vlas

Korte klopjacht

“De verdachten liepen in de val van de politie”, zegt Thomas Detavernier. “Het voertuig trachtte te vluchten, nam het rondpunt aan de Q8 in Zwevegem aan de linkerkant maar crashte uiteindelijk. Verder rijden was niet meer mogelijk en dus sloegen de verdachten te voet op de vlucht, richting de groenzone tussen de Oudenaardsesteenweg en de wijk Langwater in Kortrijk. Na een korte klopjacht door het struikgewas, grachten en velden, met inzet van een drone en de speurhonden, konden de politieteams twee verdachten oppakken. Eén van hen werd meteen overgebracht naar het commissariaat in Kortrijk en na verhoor opgesloten in de cel. De andere verdachte moest eerst nog naar de spoed omdat hij bij het auto-ongeval gewond was geraakt. Na verzorging werd ook hij van z’n vrijheid beroofd. Beiden zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.”

Volledig scherm Deze Audi A6 werd in mei gestolen in Ingelmunster. © RV

Diefstallen op bestelling

De federale gerechtelijke politie leidt het onderzoek naar de feiten van vrijdagnacht. De speurders proberen uit te vlooien of de twee verdachten ook betrokken zijn bij één of verschillende autodiefstallen die de voorbije weken en maanden werden gepleegd in Zuid-West-Vlaanderen. Opvallend bij die feiten, is dat de daders eerst inbreken in een woning en daar op zoek gaan naar autosleutels. Botsen ze in het huis op iets dat interessant is en makkelijk kan meegenomen worden, zoals een laptop of een portefeuille, dan grissen ze die ook snel nog mee. Dat was ook het geval in de Spaanderstraat in Wielsbeke. Daar verdwenen ook onder meer een tablet en een laptop. De bende is vooral geïnteresseerd in Audi’s van het type A6, meer dan waarschijnlijk gaat het telkens om diefstallen op bestelling.

