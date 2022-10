Politie pakt druggebruikers aan op V-TEX site: 8 gram cocaïne gevonden in de struiken

Bij de controle op de site, gelegen aan de Pieter de Conincklaan op de Sint-Janswijk in Kortrijk, werd een drughond ingezet. De site werd afgesloten, niemand kon er nog in of uit. Dat ondervond één van de tien jongeren die er aanwezig waren. Hij sprong op een elektrische step om te ontsnappen maar raakte niet ver. Allicht probeerde de jongeman te vluchten omdat hij een joint op zak had. “Bij vijf jongeren werden gebruikershoeveelheden cannabis, hasj of een joint aangetroffen”, weet Thomas Detavernier, woordvoerder bij de politiezone Vlas. “De sweeping in het park bleek ook geen overbodige luxe. Onze mensen vonden een fles lachgas en ook nog eens bijna acht gram cocaïne. Die was verstopt in het struikgewas.” Volgens Detavernier zullen er in de toekomst nog dergelijke controles volgen. “Het is onze manier om duidelijk te maken dat druggebruik niet geduld wordt, ook niet op de parken en pleinen in de stad. Die zijn er voor iedereen maar niet voor een kleine minderheid die zich schuldig maakt aan allerlei vormen van overlast.”