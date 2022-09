Politie neemt privévliegtuigen van mensensmokkelaars in beslag op luchthaven Wevelgem: “Passagiers werden met valse diplomatieke paspoorten overgevlogen”

Wevelgem/KortrijkOp de luchthaven van Wevelgem zijn twee privévliegtuigen die in een afgesloten loods stonden, in beslag genomen. De loods werd door een bende gehuurd die mensensmokkel organiseerde met privévliegtuigjes. “Mensensmokkel voor vips bestaat blijkbaar ook”, zegt federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Bij een internationale politieactie, waarbij politiediensten uit België, Italië, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten betrokken waren, werd dinsdag ook binnengevallen in een loods op het vliegveld van Wevelgem. De loods werd gehuurd door twee personen die deel uitmaken van een bende mensensmokkelaars. In de loods vonden de speurders twee privévliegtuigjes, die in beslag werden genomen. Er waren ook politie-invallen in Italië, Duitsland en Frankrijk. In totaal werden vijf personen gearresteerd, waarvan twee in ons land. Hun aanhouding werd ondertussen bevestigd. De actie werd geleid door een Brusselse onderzoeksrechter.

De twee in beslag genomen vliegtuigen.

20.000 euro

Mensensmokkel via business aviation is volgens de politie ‘du jamais vu’. “De passagiers, voornamelijk van Koerdische afkomst, stapten in Turkije aan boord van een privévliegtuig met valse diplomatieke paspoorten op zak. Officieel reisden ze naar de Caraïben, maar die bestemming bereikten ze nooit”, weet minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Tijdens een tussenlanding op een Europese luchthaven verlieten ze het vliegtuig en vernietigden ze hun valse documenten. Daarna vroegen ze asiel aan. Per persoon werden woekerprijzen tot 20.000 dollar (ongeveer hetzelfde in euro, nvdr) geïnd. Dit is duidelijk niet weggelegd voor de doorsnee asielzoeker, maar mensensmokkel voor vips bestaat blijkbaar ook”, zegt Van Quickenborne. “Dit gaat ook om organisaties die op de kap van mensen grof geld verdienden.”

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was aanwezig bij de politie-actie.

Creatief

Tijdens minstens vijf smokkeloperaties werden zo al tientallen mensen Europa binnengebracht, op verschillende plaatsen. De organisatie had plannen om nog meer operaties uit te voeren. “Deze mensen gingen professioneel te werk en slaagden erin onder de radar te blijven. Je ziet dat men heel creatief is in het vinden van allerlei methodes wanneer ergens veel geld te verdienen is. Deze criminele bende hebben we nu kunnen stoppen.” De organisatie liet zich ook in met het uitgeven van valse cheques en oplichting van vliegtuigmaatschappijen in een poging om een eigen vloot uit te bouwen.

Mensensmokkel met vliegtuigen

