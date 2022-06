Politie kon dit jaar al 7 fietsdieven arresteren dankzij cameranetwerk

Kortrijk Grootste triatlon en duatlone­vent van België palmt Kortrijkse stadscen­trum in

De CAAAP triatlon en duatlon komt er aan op zondag 19 juni. Het is met 1.400 deelnemers, waaronder 250 bedrijventeams, het grootste evenement in zijn soort in België. De wedstrijd speelt zich af in het historische hart van Kortrijk.

15 juni