Politie haalt bijna 130 chauffeurs uit het verkeer tijdens controles langs invalswegen

De controles vonden plaats langs invalswegen: de Dumolinlaan in Marke, de Gullegemsesteenweg in Bissegem, de Doornikserijksweg in Kooigem en de Kortrijksestraat in Heule. 127 bestuurders moesten aan de kant. Niet alleen hun identiteit werd gecontroleerd maar ook de boorddocumenten. Auto’s werden doorzocht, bestuurders moesten een ademtest afleggen. Vier van hen bleken boven hun theewater. Of dat ook leidde tot de intrekking van rijbewijzen, is niet bekend.