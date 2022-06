Politie haalt 14 vrachtwagens uit het verkeer: twee truckers mogen niet meer verder rijden

De actie, die donderdag plaatsvond, liep in samenwerking met GOCA, de Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs. Een motorrijder van de verkeerspolitie van de zone Vlas leidde vrachtwagens af naar de parking van Kortrijk Xpo, waar ruimte zat was om de controle te laten plaatsvinden. “Eén bestuurder was niet in orde met zijn rij- en rusttijden, hij reed zonder bestuurderskaart”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder bij Vlas. “Ook voor een andere bestuurder betekende de controle meteen het einde van zijn rit omdat zijn medische schifting, het rijgeschiktheidsattest, al enkele maanden verlopen was. Daardoor was z’n rijbewijs niet langer geldig.” Verder werden nog wat kleinere inbreuken vastgesteld aan enkele vrachtwagens.