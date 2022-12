Politie controleert in parken en op pleinen maar ook in omgeving van inbraakgevoelige wijken

De inspecteurs hadden ook oog voor de omgeving van inbraakgevoelige wijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Er werd in Kortrijk ondermeer gecontroleerd op het Stationsplein, in het winkelwandelgebied en in shoppingcentra K en Ring Shopping Centrum. Ook het Sportpark en de Groene Long in Kuurne kwamen aan bod. ’s Avonds kwamen de Kortrijksestraat in Lendelede en de Rollegemseweg in Rollegem aan bod. Eén iemand had een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Daarnaast waren er ook kleinere inbreuken zoals geen geldige autoverzekering voorleggen, een niet gekeurd voertuig, een vervallen keuringsbewijs,… “Met deze preventieve en heel zichtbare acties tegen overlast, diefstallen en inbraken willen we vooral een ontradend effect creëren bij potentiële dieven, of het nu gaat om winkeldiefstal of inbraken in woningen of voertuigen”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Iedereen die verdachte zaken ziet in de binnenstad of in zijn woonwijk, kan dit steeds melden via ons lokaal oproepnummer 1701.”