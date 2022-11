Politie bewaakt buurt woning justitieminister Van Quickenborne “na gerucht van betoging”

Kortrijk Bart De Wever komt met studenten­tour­nee naar Kortrijk: “Hoe woke onze cultuur vernietigt”

Bart De Wever is op donderdag 17 november te gast bij Jong N-VA 1302 in Kortrijk. Om het met studenten over de impact van woke op onze cultuur te hebben. “Ik vind het belangrijk om de valkuilen die ik zie binnen het opkomende woke-denken aan jongere generaties te duiden en er met hen over in dialoog te gaan”, zegt Antwerps burgemeester en nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever.

