Politie betrapt 22-jarige dealer en zijn afnemers tijdens drugsdeal: verkoper aangehouden

Kortrijk/Marke/Bredene Zoon en beste vrienden strooien as van levensge­nie­ter John (63) uit: “Eeuwig één met de Middelland­se Zee, papa is nu voorgoed thuis”

Het was zijn laatste wens: zijn as uitgestrooid zien in de Middellandse Zee. Bijna twee jaar nadat bon-vivant John Beeckaert uit Marke voor euthanasie koos en anderhalf jaar na een emotioneel postuum eerbetoon in Leef! met James Cooke, is die belofte vervuld. Zijn zoon en zijn drie beste vrienden trokken afgelopen week naar Zuid-Frankrijk. “Het was een mooie afsluiter, maar John is nu niet verdwenen. Hij blijft voor altijd bij ons.”

11 september