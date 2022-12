Politicus riskeert twee jaar cel voor seksueel getinte chatgesprekken met minderjarigen

KortrijkEen 51-jarige man uit Kortrijk riskeert twee jaar cel omdat hij in 2017 seksueel getinte chatgesprekken voerde met enkele minderjarigen van zo’n 13 tot 14 jaar oud. De man is politiek actief in de regio. “Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien en ben geweldig boos op mezelf”, zei de man woensdag tegen de rechter.

De 51-jarige Kortrijkzaan gaf zich in 2017 uit als ‘Jimmy B’ op een Nederlandse chat site. Daar had hij contact met enkele minderjarige meisjes en een jongen. “Hij vroeg hen om een spelletje te doen en stuurde foto’s van zichzelf, ook van zijn geslachtsdeel”, zegt het Openbaar Ministerie. “Na het beëindigen van de chat contacteerde hij één van hen via de applicatie KIK. Het is via die applicatie dat de Nederlandse politie bij de beklaagde is uitgekomen. Hij wist ook dat het om minderjarigen ging, want aan de jongen vroeg hij zijn leeftijd. Toen hij antwoordde dat hij 14 jaar was, vroeg hij om seksuele handelingen te kunnen stellen bij elkaar.” De gesprekken werden ook na een huiszoeking bij de man teruggevonden. “Hij ging op een slinkse manier te werk want zijn zoekhistorie werd systematisch gewist.”

“Boos op mezelf”

Het openbaar ministerie vraagt om de man een gevangenisstraf van twee jaar op te leggen. Zijn advocaat vraagt om hem de gunst van de opschorting te verlenen, gekoppeld aan verschillende voorwaarden die hij zou moeten naleven. “De feiten dateren al van 2017, in zes jaar tijd is hij een andere man geworden. Hij zat toen in een moeilijke periode, waaronder een relationele dip. Hij kwam in een neerwaartse sneeuwbaleffect terecht en ging over tot het plegen van deze laakbare feiten. Uiteindelijk speelde het zich ook allemaal slechts virtueel af.”

Politiek actief

De 51-jarige man bood zijn excuses aan op de rechtbank. “Ik ben geweldig boos op mezelf en heb het er bijzonder lastig mee”, zei hij tegen de rechter. “Ik weet dat ik fout was en zal een straf aanvaarden.” De man is al enkele jaren politiek actief voor Open VLD in de regio Zuid-West-Vlaanderen. In 2018 stond hij nog op de kieslijst voor de Provincieraadsverkiezingen. Bij zijn partij willen ze niet reageren op lopende zaken. Mogelijk moet hij zijn politieke ambities opgeven want de kans is groot dat de rechter hem voor enkele jaren uit zijn rechten ontzet. Eén slachtoffer stelde zich ook burgerlijke partij, hij vraagt een schadevergoeding van 2.500 euro. De rechter velt een vonnis op 25 januari.

