Pluimstraat vier maanden dicht vanaf aansluiting op Slachthuisstraat

Kortrijk/Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers in Zuid-West-Vlaanderen kwart hoger in week tijd: “Het is niet weg, hoe ongemakke­lijk dat ook klinkt”

De coronacijfers zitten ook in Zuid-West-Vlaanderen weer stevig in de lift. Er waren tijdens de week van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 maart 2.127 positieve gevallen. “Een stijging van 26 procent, in vergelijking met een week geleden, toen er 1.691 positieve gevallen waren”, zegt Kortrijks schepen Philippe De Coene (Vooruit), voorzitter van de welzijnsvereniging W13.

25 maart