Plattegrond van de gevangenis in doos cornflakes en broers op zoek naar wapens: verdachte van dubbele kotmoord onder zware beveiliging geplaatst

Eén jaar na dubbele kotmoord: Youlia (19) met witte ballonnen herdacht

Exact één jaar nadat Youlia Soboleva (19) om het leven kwam bij een dubbele moord in een studentenkot in Kortrijk hebben haar familie, vrienden en kennissen in Kuurne het meisje herdacht. Ze deden dat met muziek, een minuut stilte en witte ballonnen.

1 oktober