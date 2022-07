Plaats geen afvalzakken op boomspiegels

Kortrijk Stadsbe­stuur wikt en weegt omstreden 180 meter hoge Barco windturbi­ne: “Niet zeker of normen rond geluid, slagscha­duw en veiligheid gevolgd worden”

Het advies van het stadsbestuur over een vergunningsaanvraag van Barco, voor een windturbine van 180 meter hoog, is lang niet eenduidig. Er is veel protest. Misnoegde buurtbewoners dienden eerder 328 bezwaarschriften in en deelden voor de jongste gemeenteraad in het historisch stadhuis ook pamfletten uit. Het is nu aan het provinciebestuur om de knoop door te hakken.

20 juli