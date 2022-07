Pils wordt veel goedkoper in vernieuwd eet- en bierhuis Souffleur: “Het leven is zo al duur genoeg”

KortrijkStraffe stunt van de populaire horecazaak Souffleur in Kortrijk. Nu het eet- en bierhuis opgeknapt is en een nieuwe start neemt op het Schouwburgplein, wordt de pils er niet duurder, maar net veel goedkoper. “We gaan van 2,60 naar 2,30 euro, voor een Stella Artois. Omdat we onze klanten koesteren, het leven is al duur genoeg”, vertellen zaakvoerders David Christiaens (42) en Petra Lecluyse (45). Om de vernieuwing te vieren, geeft Souffleur een gratis etentje voor twee weg.

Eet- en bierhuis Souffleur blijft zeker nog een jaar open op het Schouwburgplein, in afwachting van de ingrijpende vernieuwing van de stadsschouwburg (zie hieronder). Om nog één keer te knallen, kreeg het interieur van de horecazaak een opknapbeurt. Met als blikvanger een vernieuwde en met steigerhout afgewerkte toog en een uitbreiding van zeven naar twaalf tapkranen. “We willen zo hét bierhuis van Kortrijk worden”, vertelt David Christiaens. “Meest opvallende wijziging: de pils van het huis is nu Stella Artois in plaats van Carlsberg. En de prijs van een pils gaat van 2,60 naar 2,30 euro. Om onze klanten te verwennen.”

“We zitten hier nu zeven jaar met Souffleur en we willen iets terugdoen voor de klanten. We hebben ons altijd welkom gevoeld. En we hielden er ook vrienden voor het leven aan over. Dus vinden we het nu tijd om onze klanten in de watten te leggen, in deze tijden waar bijna alles duurder wordt. Het zal niet beperkt blijven tot een goedkopere pils, er volgen de komende maanden nog acties”, verzekeren David Christiaens en Petra Lecluyse.

Trots

De uitbreiding van zeven naar twaalf tapkranen is een extra troef voor wie het bier- en eethuis bezoekt. Zijn er nu in de aanbieding vanaf de heropening op donderdag 28 juli: La Trappe, het huisbier Souffleurke, Stella Artois, Orval, Brugse Zot, La Chouffe, Delirium, Kriek Boon, Guinness, Kwaremont, Victoria en Karmeliet. Er zit ook een wisseltap bij, om regelmatig eens te kunnen uitpakken met een nieuw biertje van het vat. “Ons doel is om het meest verzorgde bierhuis van Kortrijk te worden. Zo zijn we al vier jaar ambassadeur van Orval, één jaar gouverneur van La Trappe en al drie jaar ambassadeur van La Chouffe. En daar zijn we trots op. We zijn ook al onze medewerkers dankbaar. Want het is ook dankzij hen waar we nu staan”, vertelt David Christiaens.

Verder is de kaart van Souffleur vernieuwd, met onder meer heerlijke tapas en een nieuw aanbod burgers, ook met aandacht voor veggie. Het eet- en bierhuis blijft dus nog een jaar open op het Schouwburgplein. Hoe het verhaal daarna verder gaat, is voor later. Zeker is dat Kuurnenaren David Christiaens en Petra Lecluyse in de horeca blijven ondernemen. “Vandaar ook deze investering. We kunnen onze nieuwe tapkranen meenemen naar een volgende horecazaak. Het is geen verloren investering, maar een investering in de toekomst”, zegt David.

Win een gratis etentje voor twee Het vernieuwde eet- en bierhuis heropent op donderdag 28 juli. Om dat te vieren, geeft Souffleur een etentje voor twee personen weg. Om kans te maken, moet je op twee vragen antwoorden: welke specifieke vorm heeft de verlichting in Souffleur en hoe lang is Tony Decruyenaere al stadsfotograaf van Kortrijk. Je stuurt de antwoorden in via een bericht op de Facebookpagina van Souffleur Eet- & Bierhuis. De twee winnaars mogen komende donderdag om 12 uur gratis genieten van een hoofdgerecht en een biertje van het vat, in aanwezigheid onder meer van schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) en Tony Decruyenaere.

