Pieter Morisse is nieuwe CEO van Lecot, grootste nationale speler in distributie van ijzerwaren

Kortrijk Hard rock ’n roll powertrio BEUK treedt in keldercafé Den Trap op

BEUK brengt op zaterdag 11 februari vanaf 20.30 uur een live programma rond de nieuwe EP ‘Niemand Zonder Jou’ in keldercafé Den Trap, aan de Burgemeester Reynaertstraat 19 in Kortrijk. De release tour leidde in 2022 al langs metalfestival Alcatraz in Kortrijk, naar de steden Londen, Amsterdam en Gent en naar thuisstad Brugge, met twee uitverkochte slotshows daar.

6 februari