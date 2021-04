Philip Soubry (55), eerste Belg die besmet raakte, krijgt vaccin in China: “Meeste miljoenensteden zijn hier al gedaan”

Wevelgem “Ze sloten mij twee weken op in een hotel, mijn eten werd drie keer per dag op de gang gezet”: Michael (48) was 5 maanden aan het werk in coronavrij China

11 april “Het land in- en ook weer uitraken was een immens avontuur, het leek precies een andere wereld. Maar hun aanpak werkt wel.” Vijf maanden was West-Vlaming Michael Delepierre (48) als technicus aan de slag in de Chinese stad Ningxiang. In het land waar vorig jaar corona losbarstte, is nu geen spoor meer te bekennen van het virus.