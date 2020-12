Philip Soubry (55), de eerste Belg die besmet raakte met corona, is terug ‘thuis’ in China: “Ik vrees dat het ergste nog moet komen als jullie zo laks verder doen”

KortrijkHij twijfelt even om nog maar eens een interview te geven, maar hapt dan toch toe. Philip Soubry (55) was ‘patient zero’, de eerste Covid-19-patiënt van België en dat leverde hem bijna de status van Bekende Vlaming op. Tien maanden later is hij herenigd met zijn vrouw, in Huangshi. Een ‘dorp’ van 1,2 miljoen inwoners, 100 kilometer buiten Wuhan, zo noemt hij het. “Ik ben nog wat kortademig, maar het gaat. Dankzij de heel strenge aanpak kunnen we hier stilaan het normale leven hervatten”, zegt de Kortrijkzaan. Een gesprek over liefde, toekomst én een kritisch betoog voor de Belgische aanpak.