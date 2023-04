Phebe Thuiszorg trots op dubbel kwaliteitslabel: “Eerste in België”

Reflex sluit niét, jeugdhuis zoekt wel nieuwe thuis en heeft vrijwilli­gers nodig: “Hier ontplooi je jezelf”

Dat Reflex de vertrouwde thuishaven in de Doorniksewijk zal moeten verlaten, is een zekerheid. Al betekent dat niet dat hierdoor het doek valt over het jeugdhuis. Maar hoe moet het dan wel verder met Reflex, al 53 jaar een van de bekendste jeugdhuizen van Kortrijk.