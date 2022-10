Phara de Aguirre houdt lezing over asielzoekers

De VRT-journaliste volgde voor haar programmareeks ‘Vijf jaar hier’ vijf jaar lang achttien mensen die in ons land asiel aanvroegen. Phara de Aguirre gaf zo een stem en gezicht aan de asielzoekers. Zo getuigt tijdens haar lezing Hamza Chihabi. Hij vluchtte uit Palestina. De lezing is in gebouw A op campus Kortrijk Weide, in de Sint-Martens-Latemlaan 2B. Deuren en bar openen om 19 uur, de lezing vangt om 20 uur aan. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur. Bestellen kan bij Oxfam Wereldwinkel in de Groeningelaan 12. Info en bestellen kan ook via kortrijk@oww.be of tel. 056/22.32.44.