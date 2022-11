Perfecte billen in Belgische string op WK-dorp KrtrK Qatar?: “Het is een grap”

Wie mooie billen in tricolore string hoopt te spotten op KrtrK Qatar , zal van een kale reis terugkomen. Want de WK-dorp poster Krtrk Qatar, waar toch wel wat controverse over was bij voetbalminnend Kortrijk, blijkt uiteindelijk een uitvergrote foto… van een knie te zijn. “Ik had het gevoel dat veel van mijn vrienden en kennissen niet wilden helpen om mijn evenement online te delen, maar eigenlijk gaat het om een grap. We lieten ons inspireren door de organisatoren van de wielerwedstrijd E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke, die ook elk jaar met hun poster voor een schokeffect zorgen. We hebben veel gelachen bij het maken van de foto’s en voor mij was het de eerste keer dat ik mijn benen schoor, gelukkig zonder al te veel ongelukken”, lacht Niels.

Met als motto ‘Verdwaal niet in details, bekijk het WK op groot scherm bij KrtrK Qatar’, is nu de échte poster vrijgegeven. In de hoop dat die massaal gedeeld wordt. “Omdat het WK in het najaar plaatsvindt, hebben we het gevoel dat mensen er later warm van worden dan in de zomer. Vandaar deze stunt, om het wat meer in de schijnwerpers te plaatsen. En de online verkoop, voor wie naar KrtrK Qatar wil komen, is ondertussen gestart. Wees er dus snel bij. We tonen alle wedstrijden van de Rode Duivels op een vijf meter breed scherm. De deuren openen twee uur voor elke wedstrijd. Deejays maken het voetbalfeest compleet”, aldus Niels Lybeer.