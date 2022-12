Per ongeluk vernield, maar nu maakt Warmste Boom comeback: “200 kilogram minder zwaar en makkelijker te demonteren”

RollegemDe met lapjes gehaakte Warmste Boom is eindelijk weer in hartje Rollegem te bewonderen. Een klein mirakel, nadat het door het Guldensporencollege gemaakte metalen frame van de boom per ongeluk zwaar beschadigd raakte tijdens afbraak en vervoer. Tot Thomas Allaert van Allaert Aluminium uit Harelbeke te hulp schoot, met een nieuw constructie in aluminium. “Een supercadeau”, zegt Dominique Vandecasteele (68), die begin 2020 het idee van de boom lanceerde.

Het nieuwe frame, waar de lapjes nu aan hangen, heeft iets weg van een wigwam. “De nieuwe boom is 200 kilogram minder zwaar dan de vorige boom. En hij is met 5 meter en 70 centimeter, zonder ster, ook iets kleiner. De nieuwe constructie is makkelijker te demonteren en opnieuw op te bouwen. En kan ook dienen om andere constructies te maken zoals bijvoorbeeld een toog op een evenement. Dit is voor ons geen unicum. We ondersteunen met Allaert Aluminium bijvoorbeeld ook jonge kunstenaars uit de streek, met onze knowhow of materialen. We zijn blij dat De Warmste Boom terug in Rollegem staat”, vertelt Thomas Allaert.

“Het is top dat de Warmste Boom terug is met de eindejaarsperiode. Want ik ben nog altijd alle vrijwilligers die destijds hielpen zo dankbaar. En de mensen blijven over de boom spreken. Omdat de boom warmte brengt”, vertelt Dominique Vandecasteele. Ze kreeg destijds liefst 12.000 lapjes bij elkaar.

Volledig scherm De nieuwe Warmste Boom © stad Kortrijk

Met die oma-vierkantjes of granny-squares werd een acht meter hoge kerstboom gehaakt, die twee jaar geleden in hartje Rollegem stond. Met het overschot aan lapjes werden destijds leuke spulletjes gemaakt. Die verkoop bracht doen 4.100 euro op. Het geld ging naar twee goeie doelen: de mini-boerderij Engelenhoeve 2.0 in Rollegem, waar mensen met een beperking geholpen worden, en De Stilte Omarmd. Dat is een vzw waar mensen die geconfronteerd worden met het verlies en verdriet van een overleden baby terecht kunnen voor steun.

Op de top van de nieuwe Warmste Boom prijkt weer de prachtige ster van kunstenaar André Denys uit Rollegem. “Het is prachtig hoe de boom verrezen is, want het zou zonde geweest zijn om al die gehaakte lapjes verloren te laten gaan. Ik hoop dat De Warmste Boom later ook op andere festiviteiten kan ingezet worden in Kortrijk en deelgemeenten, zoals de Sinksenfeesten om een voorbeeld te geven. Deze boom moet voor altijd blijven”, besluit Dominique Vandecasteele.

